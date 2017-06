Jeremy Menez à Antalyaspor

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En froid avec Jean-Pierre Bernès, Jérémy Ménez a décidé de confier ses intérêts à lastminute.comJérémy Ménez s'est engagé hier avec le club turc d'Antalyaspor. Le Français rejoint le récent cinquième du championnat de Turquie qui compte dans son effectif la légende camerounaise Samuel Eto'o.Auteur de trois buts et deux passes décisives cette saison en Ligue 1 avec Bordeaux et poussé sur le banc par Gaëtan Laborde François Kamano et Malcom , l'ancien Sochalien n'a pas convaincu et ne sera resté qu'une seule saison chez les Girondins.La trajectoire de la carrière est formelle : dans deux ans, Jérémy Ménez rejoindra la Malaisie