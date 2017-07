Jérémy Mathieu au Sporting

87

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Essai réussi. Jérémy Mathieu a convaincu les dirigeants lisboètes. Le défenseur français de 33 ans vient de parapher un contrat de deux ans dans la capitale portugaise, assorti d'une clause libératoire assez folle de soixante millions d'euros. Ne nous demandez pas pourquoi, on ne comprend pas non plus. Jérémy Mathieu connaît ainsi son cinquième club après Sochaux , Toulouse, Valence et le Barça , et jouera la Ligue des champions. Suffisant pour réintégrer l'équipe de France Soixante millions, quoi ?!