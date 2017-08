Jérémy Clément rejoint Nancy

AH

Un lofteur qui rejoint Nancy : on se croirait presque de retour en 2001 sur M6.Placardisé à Saint-Étienne depuis l'arrivée d' Oscar Garcia cet été, Jérémy Clément a enfin trouvé un point de chute. L'ancien Parisien s'est engagé pour deux saison avec l'AS Nancy Lorraine, relégué en L2 et déjà en crise.À 32 balais, le milieu de terrain défensif formé à Lyon et passé par Glasgow, Paris et Sainté rejoint donc un relégué fragile : Nancy étant seizième de L2 après deux nuls et une défaite. La seule victoire nancéienne de la saison est celle acquise par forfait contre Bastia au premier tour de la coupe de la ligue. Fort de ses 461 matchs en pro, Clément va apporter toute son expérience à une équipe de Nancy qui en aura cruellement besoin pour remonter la pente.Après Lemoine à Lorient , Roux à Metz et Clément à Nancy , qui sera le prochain lofteur à quitter l'aventure stéphanoise ?