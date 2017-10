Jefferson se fait braquer sa voiture

Recebi de amigos botafoguenses o vídeo do assalto que Jefferson sofreu. (Fico devendo os créditos) pic.twitter.com/T0fK6d78Lp — Rodrigo Silva (@brrodrigosilva) 24 octobre 2017

LG

Botafogo a gagné un match, son gardien remplaçant a perdu sa voiture.Après avoir assisté à la prestigieuse victoire de ses coéquipiers du Botafogo face au leader Corinthians (2-1) dans le cadre de la 30journée du championnat brésilien, le portier Jefferson s’est fait braquer sa voiture par des hommes armés.En plein coeur de Rio, l’international brésilien (21 sélections) a été arrêté par trois hommes armés, alors qu’il était au volant de son modèle dernier cri. La scène a été filmée et voit le malheureux être obligé de s’agenouiller face à un mur pendant la fuite de ses voleurs. Bien lui en a pris, puisque le taux d'homicides pour 100 000 habitants par an atteint 32 victimes au Brésil, bien au-dessus du ration de 0.6 en France, par exemple.Bons joueurs, les malfrats lui ont laissé leur propre bolide, un break gris et un peu vieillot.