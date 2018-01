Jeff Strasser transporté à l'hôpital après un malaise cardiaque

134

Liebe FCK-Fans,wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, ist das Auswärtsspiel in Darmstadt abgebrochen worden. Grund ist ein medizinischer Zwischenfall.Unser Cheftrainer Jeff Strasser ist gerade zur Kontrolle auf dem Weg ins Krankenhaus. — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) 24 janvier 2018

JD

Le match de deuxième division allemande entre Darmstadt et Kaiserslautern a été interrompu ce mercredi soir à la mi-temps. La cause de cette interruption fera particulièrement mal au cœur des supporters du FC Metz et du Racing Club de Strasbourg , puisque Jeff Strasser , coach de Kaiserslautern depuis septembre dernier et ancien joueur de ces deux clubs français, a été transporté à l'hôpital. Le speaker du stade a évoqué une «» .Après un quart d'heure d'attente, l'arbitre a finalement pris la décision d'annuler la rencontre (0-0 à la pause) en raison d'un malaise cardiaque subi par l'entraîneur de 43 ans. Le Luxembourgeois se serait auparavant plaint de nausées et de vertiges. Il a immédiatement été conduit à l'hôpital, «» , comme le précise le club sur son compte Twitter.