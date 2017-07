Jeff Strasser : « Je fais régulièrement des barbecues avec les frères Schleck »

Sans se départir d’un flegme très luxembourgeois, l’ex-défenseur international nous fait visiter Mondorf-les-Bains, où s’est installé ce mardi le village départ du Tour. Une petite station thermale dans laquelle le coach du CS Fola Esch (D1 luxo) a l’habitude de se faire mousser avec les deux autres stars locales, Andy et Fränk Schleck.

« Mondorf-les-Bains, c’est ma ville, celle où j’ai passé toute ma jeunesse et où je suis revenu quand j’ai mis un terme à ma carrière de joueur. Je suis fier de vivre ici. »

« Le jour où Gérard Lopez aura besoin d’un entraîneur et qu’il pense que je peux être la bonne personne, il me contactera certainement. »

Propos recueillis par Mathieu Rollinger

Je ne peux rien promettre, parce que nous disputons avec le CS Fola les préliminaires de la C3. Nous avons gagné 2-1 le match aller face à Milsami la semaine dernière, mais il faut préparer le retour prévu ce jeudi en Moldavie. Je dois vérifier si mes horaires me permettent d’y assister. Le passage dans sa ville natale du Tour de France, ça reste toujours quelque chose d’exceptionnel.Soyons modestes. Que les organisateurs du Tour aient décidé d’un départ à Mondorf, c’est surtout par rapport aux prestations d’Andy et de Fränk Schleck, qui sont aussi originaires d’ici. Ils ont tellement apporté à leur sport et à cette compétition.C’est ma ville, celle où j’ai passé toute ma jeunesse et où je suis revenu quand j’ai mis un terme à ma carrière de joueur. Je suis fier de vivre ici. La qualité de vie qui est présente dans cette commune. Voir mes enfants grandir ici, dans cet environnement, c’est tout ce que je voulais.C’est une petite ville de 5000 habitants collée à la frontière française. Son histoire est profondément liée aux cures thermales. Cette source représente Mondorf-les-Bains au niveau international et attire pas mal de visiteurs ! Le cadre est très plaisant, un mélange entre espaces verts et urbanisme aéré. C’est une commune agréable à vivre, où tout le monde se connaît. Il y a pas mal de lieux de restauration, d’aires de jeux, de parcs, et puis j’allais oublier de vous parler du casino qui attire pas mal de monde.Je ne connais pas l’itinéraire exact, mais je ne pense pas qu’il y ait de piège particulier. Il faudrait demander aux Schleck pour ça. Aux alentours, c’est légèrement vallonné quand on arrive vite dans la vallée de la Moselle.Je regarde les étapes de montagne du Tour de France, celles où chaque attaque peut être décisive. J’admire énormément ceux qui peuvent relever ce défi physique sur trois longues et éprouvantes semaines. J’ai énormément d'admiration pour chaque coureur capable de franchir la ligne d’arrivée à Paris. Et puis le fait de connaître Fränk et Andy, ça donnait envie de suivre un peu plus intensément ce Tour de France quand ils faisaient partie des favoris. J’étais fier lorsqu'ils portaient haut les couleurs du Luxembourg au-delà de nos frontières.Tous les jours. Tous les matins, quand on emmène les enfants à l’école. On habite à 200 mètres l’un de l’autre, et la fille de Fränk joue tout le temps avec mon fils. Ça arrive régulièrement que l’on fasse des barbecues avec eux. Du fait de notre petit écart d’âge, on s’est moins côtoyés en étant jeunes qu’aujourd’hui, depuis que nous sommes adultes et que chacun s'est réinstallé dans la région après nos carrières respectives. On s’est rapprochés par la force des choses, parce qu’on a beaucoup de choses en commun. Andy est un grand fan de football, qui me supportait quand je jouais. Ça arrive qu’en fin de soirée, on se pose et qu'on raconte chacun les anecdotes que l’on a vécu pendant notre carrière.Non, car chacun a écrit l’histoire dans son propre sport. On se respecte trop pour en arriver à penser cela. De toute façon, la jalousie est un mot qui ne fait pas partie de mon vocabulaire, j’ai horreur de ça. Ce qui est marrant, c’est que nous avons quand même représenté pendant de longues années le sport de haut niveau luxembourgeois et que nous sommes tous les trois originaires du même patelin. Ça prouve qu’il y a quelque chose de spécial dans cette commune.C’est grâce à ce genre de tournois que j’ai pu intégrer le FC Metz. Et à un moment donné dans ma carrière, je me suis demandé comment je pouvais faire pour offrir la chance à de jeunes footballeurs luxembourgeois de se frotter à des équipes d’un niveau international. On s’est mis à table avec mon frère Christian, qui dirige le club de Mondorf avec mon père, et on a mis ce challenge en place. On a commencé par un tournoi en salle parce qu’on n’avait pas encore les installations nécessaires, avant de développer l’événement d’année en année. Aujourd’hui, ce tournoi a une petite renommée et les équipes étrangères reviennent toujours avec plaisir.C’est toujours quelque chose de particulier parce que ce jour-là, la famille et l’amitié sont mises de côté le temps du match. Chacun fait le maximum pour faire gagner son équipe, et le lendemain, tout se remet en ordre. L’an dernier, nous étions opposés en demi-finale de la Coupe et ils nous ont éliminés. Une fois la frustration évacuée, j’étais content pour Mondorf parce que le travail réalisé par mon frère depuis plusieurs années est incroyable. Ils méritaient cette finale, et c’est dommage qu’ils ne l’aient pas remportée.J’ai du mal à imaginer mon frère devenir mon chef. Ce ne serait pas une bonne idée de mélanger à ce point le travail et la famille. Et puis ça fait sept ans déjà que je suis au Fola, un des meilleurs clubs du pays, où j’ai la possibilité de jouer l’Europe. C’est une longévité assez exceptionnelle pour un entraîneur. L’ambition est de continuer à faire grandir ce club et, d’un point de vue personnel, de pouvoir un jour entraîner au niveau auquel j’ai joué pendant ma carrière.Présenté comme ça, bien sûr que ça m’intéresserait. Mais le LOSC étant en pleine restructuration, Bielsa venant à peine d’arriver, ce n’est pas une idée qui me trotte dans la tête. Ce serait malsain de réclamer quoi que ce soit. En revanche, le jour où Gérard Lopez aura besoin d’un entraîneur et qu’il pense que je peux être la bonne personne, il me contactera certainement.