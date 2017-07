Jeannot déboule à Dijon

AH

Les Merlus abandonnent le navire.Moukandjo, Lecomte, Lautoa, Philippoteaux... Les cadres lorientais fuient les uns après les autres le FCL, fraîchement relégué en Ligue 2. Une hémorragie interne qui se poursuit avec le départ de Benjamin Jeannot vers Dijon . L'attaquant de 25 ans quitte la Bretagne pour la Bourgogne, où il devrait s'engager pour quatre ans.Auteur de 21 buts en 64 matchs à Lorient , l'ancien Nancéien et Castelroussin a de la bouteille avec ses 161 matchs pro. Membre de toutes les équipes de France de jeunes jusqu'aux espoirs (31 sélections), il était barré à Lorient par le duo Moukandjo-Waris et n'a jamais vraiment confirmé son potentiel.À 25 ans, il serait temps. D'ailleurs, c'est bien connu, en Bourgogne, on s'améliore avec le temps.