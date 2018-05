Jean-Philippe Durand : « Je n'avais pas envie que le match s'arrête »

Il y a vingt-cinq ans jour pour jour, Jean-Philippe Durand était à l'Olympiastadion de Munich pour soulever la seule Ligue des champions frappé du sceau d'un club français. L'ambiance, le match, le retour à Marseille et surtout le match au sommet contre le PSG trois jours après, Jean-Philippe raconte.

120

Propos recueillis par Andrea Chazy

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour moi, c’est l’image la plus forte. Le stade étant ouvert, on aurait dit une fleur avec ces couleurs assez tranchées. J’avais récupéré une photo à l’époque prise en plan large, et c’était superbe. Il y avait beaucoup d’ambiance, on a aussi eu la chance d’ailleurs de finir le match côté marseillais, où on avait le côté « sympa » de cette atmosphère, car côté Milan, ils avaient aussi du répondant. J’ai adoré le tout.Oui, c’est sûr, on a été vraiment en souffrance en début de match, et vu notre entame de match, on pensait prendre un but à tout moment, ça paraissait inéluctable. Fabienfait deux arrêts décisifs, ce qui nous aide à sortir la tête de l’eau. Au fur et à mesure, on commence à aller mieux, on se crée une ou deux situations. Le jeu se rééquilibre totalement vers la fin de la première période, et puis...Voilà. Le fait marquant de ce match. Paradoxalement, ce but nous fait rentrer à la mi-temps avec beaucoup de confiance, alors que franchement, notre première mi-temps n’avait pas vraiment de quoi nous mettre en confiance. Même quand je suis sur le terrain en deuxième mi-temps, j’ai le sentiment qu’il ne peut pas nous arriver grand-chose. Je sentais que cette fois, c’était pour nous, qu’on avait fait le plus dur en marquant ce but, que Milan ne pourrait pas marquer. Ce n’était pas trop le sentiment de mes partenaires, mais quand je suis entré, j’étais tellement bien sur le terrain que je n’avais pas envie que le match s’arrête. Je prenais beaucoup de plaisir.J’ai le souvenir d’un vestiaire très calme, on était très sereins. Je pense que c’était dû au fait que l’on n'était pas passé loin de la catastrophe en début de match, donc on avait conscience qu’il fallait rester très concentrés. Même sien marquant ce but, on avait conscience d’avoir fait quelque chose de très important dans le déroulé de ce match.Très franchement, à ce moment-là, j'entre sur un terrain pour jouer un match de foot. Je n’ai pas conscience de l’importance de l’événement, l’emprise que ça peut avoir de remporter une Ligue des champions. Tout ça, on le réalise plus tard. Même le soir du match, on était entre nous, on ne réalisait pas complètement ce qui allait se passer derrière, et notamment le retour à Marseille le lendemain.À l’époque, on connaissait tous le rôle de chacun quel que soit le système de jeu. C’est vrai que le fait que j'entre côté gauchebouscule l’organisation de la défense, mais ce n’était pas la première fois de la saison que nous jouions comme ça. Tout était réglé et huilé depuis longtemps.Clairement, Milan était le favori, la grosse équipe du moment. C’était le Real de l’époque, il n’y avait que des grands joueurs en face. De notre côté, on avait fait en sorte d’élever notre niveau d’engagement pour pouvoir rivaliser avec cette équipe. Je pense qu’on a prouvé à tous que l’on pouvait se mettre au niveau de cette équipe, et que l’on avait aussi des grands joueurs ! Battre ce Milan-là rend la victoire plus belle, car c’était une référence.En fait, on a fait la fête entre nous à l’hôtel, et pour être honnête, ce n’était pas un truc délirant. Les femmes des joueurs étaient là, il y avait un encadrement très proche. On avait déconné entre nous, mais il n’y a pas non plus eu d’excès, on ne s’était pas couchés à 6 heures du matin. On avait été très sages, aussi parce que trois jours après, on avait un match super important contre Paris pour gagner le titre.C’était la folie complet. Entre l’aéroport et le stade, il doit y avoir trente kilomètres. Il y avait des gens tout le long de la route, c’était limite dangereux. Il y en avait dans les arbres, en haut des immeubles. On devait arriver au stade en fin d’après-midi, les gens étaient au stade depuis 14h à nous attendre et ça a été la folie. Cette ambiance, on l’a retrouvée le samedi soir lors du match contre Paris et c’était tout simplement incroyable. Même très franchement pour moi, ce match contre Paris était un moment plus fort que la finale à Munich.Ah oui. D’une part parce que c’était Paris, le rival, il fallait les battre pour gagner le titre. Ils avaient aussi une superbe équipe, il y a le scénario, l’ambiance... Émotionnellement, et je pense que c’est aussi le cas pour certains de mes partenaires, ça a été quelque chose d’incroyable à vivre.Avec l’évolution et le temps, on prend conscience de l’importance d’une telle victoire. Ça a permis à l’Olympique de Marseille de devenir une référence dans le football international. J’ai voyagé pendant des années pour le club au niveau du recrutement, et être estampillé « Olympique de Marseille » , ça ouvre des portes. Les gens référencent le club comme un grand club, qui s’appelle d’ailleurs seulement « Olympique » sans Marseille dans le nom. L’OM est entré dans la cour des grands clubs par cette victoire et il est vécu et assimilé comme tel à l’étranger.Je ne sais pas. Après, ce qui est sûr, c'est que c’était dans une ville de gens passionnés de foot où tout était exacerbé. Il faut savoir aussi qu’à l’époque, le club était soutenu dans la France entière. Même des Lillois qui étaient nés à Lille étaient supporters de l’OM à cette époque. Ça montre que cet événement a marqué les gens dans la France entière et même à l’étranger. Un jour, j’ai rencontré un monsieur qui m’a dit merci pour ce que l’on avait fait et qui m’a dit : «» Et là on se dit : on a fait quelque chose pour les gens dont ils se souviendront toute leur vie.