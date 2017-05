Jean-Michaël Seri, une alternative pour le Barça ?

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Verratti, c'est so 2016.Meilleur joueur africain de l'année en Ligue 1, présent dans l'équipe-type de l'UNFP, Jean-Michaël Seri plairait aux recruteurs catalans, d'après les informations du. Précieux aussi bien à la récupération que dans la conservation du ballon, le milieu de 25 ans (sept buts et dix passes décisives) a été un des maillons forts de l'OGC Nice cette saison. Et le FC Barcelone aimerait bien pouvoir compter sur le talent de l'Ivoirien pour renforcer son entre-jeu.Attention : le dernier niçois à avoir été approché par le Barça a fini au PSG, pour entamer une carrière de Youtubeur.