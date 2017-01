Jean-Marc Furlan prend huit matchs !

0

Qui a dit que l'honnêteté était toujours récompensée.La semaine dernière, le Stade Brestois a perdu 2-0 face à Fleury-Mérogis, club de CFA, en 32e de finale de la Coupe de France . Sauf que le club essonnien a fait rentrer en jeu un joueur qui n'était pas sur la feuille de match et le club breton a porté réclamation. Le match s'est terminé dans la confusion, les joueurs amateurs voyant leur exploit gâché par une bourde administrative. Mais grand seigneur, le Stade Brestois a décidé de retirer sa réclamation comme l'a annoncé Jean-Marc Furlan en conférence de presse. «» , déclarait alors le coach du club leader de Ligue 2. Finalement, Fleury pourra donc bel et bien disputer son seizième de finale à Avranches.Oui mais voilà, à un quart d'heure de la fin du match contre Fleury, énervé par l'expulsion de son défenseur Luciano Castan, trop sévère à son goût, Jean-Marc Furlan s'en était pris verbalement à l'arbitre. Résultat : la commission de discipline de la FFF vient de lui infliger huit matchs ferme de suspension (et six matchs à l'encontre du joueur).Le Stade Brestois va faire appel.