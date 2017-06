Jean-Luc Reichmann : « Gervais Martel, je croyais qu’il avait un club d’aquagym »

Il connaît Cantona, a bu des coups avec Gervais Martel et tourné avec Christophe Jallet. Jean-Luc Reichmann est le spécimen parfait de ce que d'aucuns appellent « footix » , mais pas de souci, lui-même le revendique. Pour l'amour du beau jeu et de « l'étonnement » , explique-t-il. Il faut dire que quand on a prêté sa voix à FIFA 98, c'est qu'on connaît un peu de monde...

1

« Zlatan, c’est un rebondissement permanent. C’est le dernier pétillant du football. Dans le Sud-Ouest, on dit : "Mettre le cochon dans le maïs." C’est-à-dire que tu fous le bordel partout ! »

« Un jour, Gervais Martel me paie un coup à boire, je lui paie un coup à boire, et il s’absente parce que sa femme arrive. Et il revient, pas pareil (il fait de grands yeux), sa femme lui avait dit : « Mais tu sais à qui tu parles ? » Et voilà l’histoire a commencé comme ça, et il m’a fait aimer le Nord. »

Propos recueillis par Théo Denmat

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est les représentants de EA Sport qui sont venus me chercher, ils aimaient bien mon côté un peu déglingué, hors norme. Et c’était quelque chose qui me plaisait parce que je ne savais pas du tout où on allait. On pouvait se permettre n’importe quoi aussi, puisque c’était une découverte. C’était la première fois qu’il y avait des commentaires dans les jeux FIFA ! C’était un peu comme le début des radios libres.Avec Gilardi, on s’était régalés. On se passait la balle : «» On était physiquement l’un à côté de l’autre, et on a partagé des moments extraordinaires. Après, on enregistrait des salves un peu folles. Je faisais les avant-matchs, j’étais le présentateur animateur. Il y avait les deux spécialistes du sport, et moi je remettais un peu mon grain de sel, un peu de punch.Oui, même plus. T’enregistres ça comme une séquence audio, tu t’imagines dans le match :» Ce qui plaisait bien à EA Sports, ils étaient à Lyon à l’époque, c’est que je pouvais dire 50 fois la même chose d’une manière totalement différente. C’est important de faire pareil, mais différemment dans la vie, non ? Moi j’aime bien la langue française, et je prenais tous les mots qui voulaient dire la même chose : «» «» «» Et j’inventais des mots : «» J’y mettais le cœur à chaque fois, de toute façon je sais pas faire sans.Dans le positif, c’est Monaco . C’est une équipe qui en veut, qui a mis une grosse claque au PSG cette année. Quand tu as un vrai esprit de groupe, que tu ne restes pas dans des individualités, tu es frais ! C’est une remarque qui marche pour toutes les branches de métier, le tien, le mien... quand tu n’as plus la fraîcheur, il faut que tu fasses autre chose. Ou que t’arrêtes. J’espère que j’aurai l’élégance de me retirer avant d’être défraîchi.Zlatan, c’est un rebondissement permanent. C’est le dernier pétillant du football. Dans le Sud-Ouest, on dit: «» C’est-à-dire que tu fous le bordel partout ! Ibrahimović, tu ne savais jamais d’où ça allait sortir. Il traînait là, et d’un seul coup il y avait cette effervescence intellectuelle qui fait que paf ! Il réfléchissait plus. Tu te dis : «» On peut faire le parallèle avec mon émission du midi, des fois je me dit : «» Et je me marre et je rebondis dessus. Zlatan, c’était le bon génie d’Aladdin. Il sort une lampe et «» !J’ai eu la chance de le connaître, et je pense effectivement qu’il a dû travailler plus que les autres. Il y a des choix humains, sportifs, mais tu ne peux pas empêcher que c’est une teigne. C’est un mec qui travaille, qui est pugnace... quand je te parlais du cochon dans le maïs, mais c’est un mec qui va se battre jusqu’au bout, quoi. Tant qu’il n'est pas claqué, il est debout sur le terrain. Il va balancer un coup franc, le gars il fait combien, 1m60 ? Tu te dis c’est lui qui vient d’envoyer ça ? Moi, je me bats toujours pour la différence, j’ai du respect pour ce gars-là, parce que tu n’as pas de génie sans travail. Dans le bouquin, je parle aussi de Jonny Wilkinson, le joueur de Toulon. Un jour, je vais à l’entraînement parce que je connais bien Bernard Laporte, tout le monde se barre quand c’est fini. Il est resté 1h pour taper entre les poteaux. De partoutDe là, là, là. Tous les soirs, il faisait ça. Et il y avait le mec qui attendait derrière pour éteindre les lumières du stade.Encore un truc de fou. C’était un mini pari, je trouvais ça rigolo. C’était la veille de partir à Barcelone. Là-bas, ils avaient fait match nul alors que le lendemain, j’étais dansen train de dire : «» C’est ce que j’appelle des vrais potes. Il s’étaient entraînés toute la semaine, ils avaient un jour de relâche. Ce jour-là, ils sont venus. Finalement, heureusement qu’ils n'ont pas perdu !Ah non pas du tout. Ça leur a même fait du bien. Ils avaient confiance en moi, donc c’était drôle, on s’est avant tout marrés.Je suis dans un bar, je regarde la télé, c’était les championnats d’Europe d’athlétisme. Une course féminine. Et là je dis : «» Et tu connais Gervais Martel , il parle un peu. Comme ça. Tu. Tu sais ce que je veux dire. Donc je dis ça, et lui répond : «» Et donc on commence à parler, à sympathiser, je lui demande ce qu’il fait dans la vie. «» Moi, je ne le connaissais pas, dans mon idée je me disais qu’il avait un club d’aquagym, quoi. Je lui réponds : «» La course part, la Française gagne. Il me regarde et me dit : «» Voilà, et donc on commence à déconner, et aucun de nous deux ne savait qui était l’autre ! Gervais me paie un coup à boire, je lui paie un coup à boire, et il s’absente parce que sa femme arrive. Et il revient, pas pareil, sa femme lui avait dit : «» Et voilà, l’histoire a commencé comme ça, et il m’a fait aimer le Nord.Je vais suivre le club qui va m’étonner le plus. Parce que dans la vie, si tu ne surprend pas l’autre, t’es mort. T’as quelqu’un dans ta vie, non ?Bon, si tu es avec un mec ou une gonzesse sur une longue durée et que tu ne la surprend pas, tu vas te faire chier. Il y a une monotonie qui s’installe, et tu vas prendre l’air ailleurs. Et cette année, j’ai suivi Monaco tout le temps, j’étais super heureux pour eux.J’appartiens d’abord à la France . J’aime bien Deschamps, j’aime bien comment il mène sa barque. C’est comme une guêpe : il te tourne autour et d’un coup paf ! Il va te piquer. On peut voir ça dans sa dernière interview sur Benzema, il donne tout un truc et termine par «» . La sentence était tombée. Et j’ai trouvé ça vachement intéressant. Deschamps, on sait pas où il va, mais il y va. Pour moi, nos métiers se rejoignent. Quand on choisit nos métiers, c’est pour rassembler, gérer quinze émissions et des types qui ont des ego surdimensionnés. D’ailleurs, Bernard Laporte le dit bien :