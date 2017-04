Jean-Luc Ettori : « Ce n'est pas un exploit »

Au total, il a disputé 755 matchs dans les bois monégasques, dont une finale de Coupe des coupes en 1992, remportant, notamment, trois titres de champions de France. L’emblématique gardien monégasque Jean-Luc Ettori revient sur la victoire de l'ASM à Dortmund (2-3).

391

« Glik, c’est un guerrier, tu peux lui mettre n’importe quoi, un char d’assaut, il ne va pas s’enlever. »

Propos recueillis par Florian Lefèvre

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Non !Au contraire, je trouve qu’ils ont assumé leur statut de favori. Ça peut être compliqué pour la fin de saison. C’est une belle victoire. Ce n’est jamais évident de gagner à Dortmund , mais j’espère que je ne vais pas lire demainque c’est un exploit de l’AS Monaco . Depuis Manchester, ils ont acquis un statut et ils le portent bien, ce statut. Ça, c’est fort.Il y a une dynamique dans l’équipe. Aujourd’hui, c’est vraiment une victoire du collectif. Il manquait trois joueurs, l’équipe tourne autour de seize joueurs, même si Bakayoko et Sidibé sont difficiles à remplacer.Je pense que le 3-4-3 a bénéficié à l’AS Monaco , tant qu’ils avaient du gaz. Ils ont eu un début de seconde période compliqué, c’était la copie conforme du match contre Manchester City à la maison. Ils ont pressé d’entrée, empêché Dortmund de s’installer dans le match et dès qu’ils en avaient l’occasion, ils faisaient mal à l’adversaire. En seconde période, l’entraîneur de Dortmund a fait entrer deux joueursqui ont fait mal à Monaco . Mais Monaco a enchaîné beaucoup de matchs ces dernières semaines, ils avaient moins le physique pour aller chercher plus haut leurs adversaires. On s’aperçoit que quand il faut se sacrifier pour l’équipe ou défendre, l’équipe de l’AS Monaco est capable de le faire plutôt bien, tout en sachant que Mbappé, qui est sur un nuage en ce moment, peut marquer à tout moment.Moi, j’aime beaucoup cette charnière centrale, même si Jemerson est un peu moins bien en ce moment. Mais Glik, c’est un guerrier, tu peux lui mettre n’importe quoi, un char d’assaut, il ne va pas s’enlever. Subašić a été rassurant. On sent que c’est l’affaire de tout le monde. Même si Raggi se fait éliminer, tu sens son souffle tout le temps.Il a une grande qualité, c’est qu’il n’a que dix-huit ans. Il n’a pas de pression, ce gamin. Même s’il rate... Et comme c’est un gamin qui a l’air d’avoir la tête plus que sur les épaules... Il joue de ça. Il a été hors norme. Quand il part vers le but si serein, on a l’impression qu’il sait qu’il va marquer.S’il avait dix ans de plus, peut-être qu’il se poserait plus de questions, mais là, qu’est-ce que vous voulez qu’on dise à Mbappé s’il rate une occasion aujourd’hui ? «» Et basta.Je pense que ça n’aurait pas changé grand-chose. Monaco aurait eu les possibilités, ils étaient bien en première période.Je ne les vois pas passer une heure et demie dans leur camp à défendre. Ils vont aller presser, au moins en début de match, et puis après, au fur et à mesure, ils vont peut-être reculer. En espérant qu’ils récupèrent un peu de monde. Fabinho sera suspendu. C’est emmerdant, parce que c’est un joueur majeur de l’équipe : capable de mettre le bleu de chauffe, mais aussi de bien ressortir le ballon. Je reste confiant pour le match retour. C’est beaucoup, beaucoup d’efforts, en espérant qu’il y ait un trophée au bout. Ils le méritent.