Jean-Louis Garcia aura besoin de tout le monde

Ne pas vendre la peau du merlu avant de l'avoir tué.Demain soir, Troyes jouera sa montée en Ligue 1 face à Lorient . Et même si le match nul suffirait aux Troyens pour remonter sur le canapé Conforama, Jean-Louis Garcia , l'entraîneur de l'ESTAC, se prépare à livrer une grande bataille.Et pour l'occasion, l'homme de 54 ans devra se munir de ses meilleures armes alors qu'il a convoqué un groupe élargi : «» a t-il déclaré en conférence de presse. Et même si les Aubois restent en confiance après une saison plus que réussie, Jean-Louis Garcia n'hésite pas à remettre les choses à leur place : «» .Le sergent est bouillant.