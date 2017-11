Jean-Kévin Augustin, le Red Bull lui donne des ailes

Utilisé avec parcimonie au Paris Saint-Germain, où il n’a jamais vraiment réussi à s’intégrer dans la rotation de l’effectif, Jean-Kévin Augustin a quitté le club cet été pour rejoindre les rangs du RB Leipzig. Et force est de constater qu’il se régale en Allemagne.

Bundesliga, Ligue des champions, même combat

[ VIDEO BUT] Ligue des champions Augustin élimine deux joueurs d'une roulette dévastatrice ! Le dribble de la soirée #RBLFCP pic.twitter.com/eWjuoPvKMn — beIN Sports (@beinsports_FR) 17 octobre 2017

Ralph Hasenhüttl, coach poule

La France a fait la connaissance de Kylian Mbappé en juillet 2016 lors de l’Euro U19 en Allemagne. Des accélérations dignes d'Usain Bolt, des dribbles virevoltants et des célébrations à la Cristiano Ronaldo , l'ancien Monégasque a profité de ce championnat d’Europe pour démarrer son ascension fulgurante. Et pourtant, si l’équipe de France a remporté cet Euro U19, c’est surtout grâce à un homme : Jean-Kévin Augustin. Élu meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi avec six réalisations, celui qui est arrivé au PSG à l’âge de douze ans n’a, lui, pas su surfer sur la vague de l’Euro U19. La faute à une concurrence XXL au Paris Saint-Germain et au refus du joueur de prolonger avec son club formateur , qui a préféré l’envoyer en réserve durant une bonne partie de la saison dernière avant de le lâcher au RB Leipzig cet été contre un joli chèque avoisinant les treize millions d’euros.En Allemagne, au sein d’un effectif jeune (23,9 ans de moyenne), Jean-Kévin Augustin se sent très vite comme chez lui : «, confiait-il au journalle 20 octobre dernier.» Et un JKA heureux est un JKA décisif. Deux passes dé' pour sa première titularisations en Bundesliga face à Fribourg, trois buts en sept apparitions en championnat, et surtout un récital face au FC Porto en Ligue des champions (3-2) avec un pion et une roulette particulièrement violente entre deux défenseurs portugais.Étincelant depuis le début de saison, Jean-Kévin Augustin s'impose déjà comme un taulier de l'effectif, respecté par ses nouveaux coéquipiers, comme le prouve ce penalty décisif inscrit sur la pelouse du Borussia Dortmund le 14 octobre dernier (2-3). De quoi ravir son entraîneur, Ralph Hasenhüttl , qui distribue les bons points à son attaquant de vingt ans : «La nonchalance et l’inconstance. Voilà deux défauts que lui reprochaient déjà Laurent Blanc et Unai Emery au Paris Saint-Germain. Mais, contrairement à ses homologues parisiens, Ralph Hasenhüttl continue, lui, de faire confiance à Jean-Kévin Augustin. À sa manière. Grand artisan du, l’entraîneur allemand n’a pas hésité à laisser JKA sur le banc lors du choc face au Bayern Munich de ce samedi (2-0), comme il a pu le faire avec l’international allemand, Timo Werner, contre le Borussia Dortmund. Et force est de constater que ce traitement fonctionne. Assis sur le banc lors de la victoire des siens contre Cologne (2-1) le 1octobre, Jean-Kévin Augustin avait par la suite enchaîné deux matchs avec au moins un but marqué à Dortmund (victoire 2-3) et face à Porto (victoire 3-2).Toujours prêt à piquer son avant-centre français pour en tirer le meilleur, Ralph Hasenhüttl n’hésite pas non plus à monter au créneau pour prendre la défense de son joueur. Exclu du groupe France Espoirs le 2 septembre dernier pour avoir répondu à son sélectionneur, Sylvain Ripoll – «» –, l’ancien buteur du Paris Saint-Germain a reçu autant de critiques en France que de bienveillance de son entraîneur en Allemagne : «» Mais pas tout de suite, puisque Sylvain Ripoll n'a pas reconvoqué Augustin pour le dernier rassemblement des Bleuets. Peut-être parce qu'outre-Rhin, personne n'a eu vent de la malédiction qui touche les joueurs français élus meilleur joueur de l'Euro U19... JKA non plus ne le sait sans doute pas, mais il est le troisième dans ce cas-là, après Abdoulaye Baldé et Gaël Kakuta