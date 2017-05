Jardim victimisé par ses joueurs

AA

On ne se lasse pas des belles images.Mercredi soir, les joueurs monégasques ont fêté leur titre de Champion de France dignement. Et Leonardo ne pourra pas dire le contraire. Le technicien a été remercié par ses hommes d'une façon originale.De l'eau glacée et du jus d'orange, Jardim a été victime d'une véritable agression alors qu'il était en conférence de presse. Et comme à son habitude, l' ASM l'a joué collectif. Tous les joueurs ont fait l'effort de venir allumer leur coach...Mbappé est fou, comme à un gouter d'anniversaire.