Jardim va égaler Deschamps à la tête de l'ASM

Face à Dijon ce vendredi pour le compte de la 26journée de Ligue 1, Leonardo Jardim va se faire une place encore un peu plus grande au panthéon de l'AS Monaco L'entraîneur portugais, qui a rallié la Principauté en 2014, va disputer son 208match en tant qu'entraîneur de l' ASM et ainsi rejoindre un certain Didier Deschamps à la troisième place en matière de longévité des coachs monégasques. Il reste quand même encore un peu de chemin pour Jardim avant d'atteindre la première place du classement, occupée par Arsène Wenger qui trône avec pas moins de 349 matchs dirigés.Sachant que Lucien Leduc est deuxième avec 345 matchs, la troisième place c'est déjà bien, hein.