Jardim tenté par l'Inter ?

Leonardo semble chercher un nouveau jardin.Alors que Leonardo Jardim a réalisé sa saison la plus aboutie sur le banc monégasque,évoque son éventuel départ de la Principauté. Le technicien portugais serait lassé du club rouge et blanc.Après son quasi certain sacre de Champion de France obtenu dimanche soir, le Lusitanien a reçu hier le trophée UNFP de meilleur entraîneur de la saison . Mais l'homme de 42 ans serait justement sceptique quant à sa capacité de reproduire la même saison l'année prochaine, d'autant que de nombreux cadres seront amenés à quitter l'effectif cet été. Après trois saisons sur le banc de l'ASM, Jardim a «» , rapporteDe plus, l'intérêt insistant de l'Inter pourrait faire pencher la balance. En effet, le club milanais serait déjà entré en contact avec Jardim et lui aurait proposé un salaire annuel de cinq millions d'euros. Le genre d'argument qui pourrait influencer l'ex-entraîneur du Sporting à rejoindre le club lombard.