Jardim prolonge jusqu'en 2020 !

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le tweet du compte officiel de l'AS Monaco ressemble peut être à l'affiche d'un mauvais film d'action, mais l'important, c'est ce qu'il annonce.C'est clair, c'est net, c'est écrit en énorme avec des lettres dorées. Leonardo Jardim a balayé toutes les offres, même les plus alléchantes venues de Chine , et vient de prolonger sur le Rocher jusqu'en 2020.Ravi, le vice-président de l' ASM Vadim Vasilyev a commenté la nouvelle : «Maintenant, reste plus qu'à convaincre Mbappé de rester. Et Lemar. Et Mendy. Et Sidibé. Et Fabinho . Et...