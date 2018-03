Jardim élu meilleur entraîneur portugais de l'année

NB

Lundi soir, la Fédération de foot portugaise organisait l'annuelle cérémonie desqui récompense les meilleurs acteurs du foot lustianien en 2017.Dans la catégorie "meilleur entraîneur de l'année", c'est le coach monégasque Leonardo Jardim qui a remporté la palme avec 43% des voix, devant l'entraîneur de Benfica Rui Vitória et Paulo Fonseca , du Shakhtar Donetsk . Vainqueur de la Ligue 1 et demi-finaliste de Ligue des Champions avec son AS Monaco , la saison dernière, Jardim partait a priori très largement favori.Coucou Mourinho.