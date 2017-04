Jardim alignera l'équipe B face au PSG

3

AA

Les problèmes de calendrier sont récurrents à cette période de l'année. Et c'est l'AS Monaco qui paie pour sa superbe saison.En effet, les blancs et rouges enchainent les matchs tous les trois jours et cela a le don d'énerver Leonardo Jardim : «» a déclaré le Portugais en conférence de presse.Ainsi, le technicien a décidé d'aligner une équipe recomposée face aux Parisiens pour la demi-finale de Coupe de France mercredi : «» .Diallo, De Sanctis et Diallo seront de la partie pour venger les titulaires de la déroute en Coupe de la Ligue.