Japon : Sakai et Kawashima dans les 23

✅[OFFICIEL]La liste définitive du Japon pour la Coupe du Monde. ?? pic.twitter.com/5JlLHk2vLE — Coupe du Monde 2018 (@CoupeDuMonde18_) 31 mai 2018

Les 23 samouraïs. Akira Nishino , nouveau sélectionneur après le limogeage controversé de Vahid Halilhodzic , a dévoilé sa liste des 23 pour le Mondial. Sans surprise, on y retrouve notamment les deux stars de l’équipe : Shinji Kagawa (Borussia Dortmund) et Keisuke Honda (Milan AC).Parmi la flopée de joueurs évoluant en Europe, deux foulent les pelouses de Ligue 1 chaque week-end puisque Hiroki Sakai et Eiji Kawashima sont de la partie. Le premier, auteur d’une saison remarquable et remarquée à Marseille est incontestable, tandis que le second, portier titulaire en sélection, était un peu plus fragilisé après sa saison délicate à Metz. Du haut de leurs 41 et 83 sélections, les deuxferont partie des cadres nippons en Russie.Pour rappel, le Japon aura une vraie carte à jouer dans un groupe aussi serré qu’ouvert avec la Pologne, le Sénégal et la Colombie.