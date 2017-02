Japhet N’Doram : « À 3-2 à l’extérieur, tu fermes »

Mardi soir, Japhet N’Doram n’a pas eu l’occasion de se tourner les pouces devant Manchester City-Monaco (5-3). L’ancien milieu offensif de Nantes (1990-1997) et de l’ASM (1997-1998) s’est bien sûr régalé devant le spectacle proposé par les deux équipes, mais il regrette encore que le club de la Principauté, quand il menait 3-2, ait continué à attaquer trop naïvement à son goût.

Propos recueillis par Alexis Billebault

Au moins, on a assisté à une rencontre très plaisante, avec beaucoup d’intensité. Il n’y a quasiment eu aucun temps mort. Un vrai match de haut niveau, de Ligue des champions, avec beaucoup d’audace, du spectacle, des équipes qui ne calculent pas, qui donnent tout. Le foot, ça devrait être ça, tout le temps. Mais pourtant, j’ai des regrets pour Monaco, qui aurait, justement, dû gérer ses vingt-cinq dernières minutes d'une tout autre manière.Moi, je pense que le problème est ailleurs. Ok, il y avait peut-être de la fatigue, mais les Anglais aussi avaient fourni beaucoup d’efforts. Les Monégasques sont très bien préparés physiquement. Athlétiquement, c’est très fort. Je ne pense pas qu’ils aient été surpris par l’intensité de la rencontre. S’ils ont pris trois buts en moins de quinze minutes, c’est avant tout à cause d’un problème tactique. Si les deux latéraux, Djibril Sidibé et Benjamin Mendy, avaient mis autant d’énergie en phase défensive qu’en phase offensive, cela aurait peut-être été différent. Ils se projetaient trop vers l’avant. Et même au milieu, Fabinho et Bakayoko ont parfois manqué d’impact physique.Oui. Quand tu mènes 3-2 à l’extérieur, chez un adversaire comme les, en huitièmes de finale de la Ligue des champions, tu fermes ! L’ASM avait le match en mains, elle menait 3-2, et elle voulait inscrire ce quatrième but. Attaquer, pourquoi pas, mais pas aussi naïvement ! Surtout quand, en face, tu as des joueurs offensifs comme Sané, Agüero, Sterling, David Silva ou De Bruyne ! Il fallait tout faire pour conserver cet avantage d’un but. C’est vraiment dommage...D’accord. Mais il y a des joueurs expérimentés dans cette équipe de Monaco. Ils ont l’habitude des matchs de haut niveau, de la Ligue des champions. Les efforts, c’est bien de les faire. Mais mardi soir, il y a eu trop d’efforts inutiles. Il fallait assurer d’abord physiquement la base défensive. Et Monaco en avait les moyens.Oui, mais là, tu n’étais pas en Ligue 1. Il faut une capacité de réflexion supérieure à ce niveau. En Ligue des champions, la moindre erreur peut se payer très cher. Tu mènes 3-2 à une demi-heure de la fin à City, la qualité athlétique des défenseurs, tu l’utilises d’abord derrière. Il ne s’agissait pas de bétonner, mais de mieux gérer les efforts, de procéder en contres. C’est dommage, encore une fois, car Falcao avait redonné l’avantage à son équipe juste après l’égalisation des. Falcao a fait un très bon match. Il a raté un penalty, parce qu’il a peut-être été un peu trop orgueilleux. C’est peut-être un tournant.C’est un but qui fait mal, car deux minutes plus tôt, Falcao avait eu l’occasion de porter le score à 3-1 sur ce penalty... Le rôle d’un gardien, c’est de rassurer sa défense. Mais il a fait une erreur, cela arrive. Il a aussi fait des arrêts importants.Bien sûr, mais la balance penche plus vers City. Car si Monaco est capable de marquer des buts, City l’est également. On a vu que les Anglais étaient capables de se projeter devant le but de Monaco en trois ou quatre passes. Il faudra que l’ASM prenne Manchester à la gorge, marque rapidement le premier but. On a vu lors de ce match aller des équipes capables de marquer n’importe quand. Mais défensivement, les deux ont souffert. Monaco a de gros atouts offensifs, avec Falcao, Mbappé, qui a apporté sa vitesse, son explosivité et qui a marqué, avec Germain. Ce sera compliqué, mais faisable...