Januzaj va filer à la Real Sociedad

KC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une énième chance pour rebondir.Révélé en 2013, à seulement 18 ans, sous le maillot de Manchester United Adnan Januzaj ne réussit décidément pas à confirmer. Non désiré par Louis van Gaal et par José Mourinho ces dernières saisons, le jeune Belge devrait enfin être vendu. Après deux prêts plutôt manqués au Borussia Dortmund et à Sunderland ces deux dernières saisons, les Red Devils ont décidé de se séparer définitivement du milieu offensif formé à Anderlecht . Selon, Januzaj va rejoindre la Real Sociedad incessamment sous peu.L'indemnité de transfert s'élèverait à onze millions d'euros.