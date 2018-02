Jamie Vardy marque l'histoire de la Premier League

NB

On reproche à certains attaquants (surtout à un certain attaquant belge de Manchester United ) de ne jamais marquer contre les grosses équipes.Un manquement qui ne peut être reproché à Jamie Vardy . L'attaquant star desa battu un record samedi face à Manchester City . Buteur malheureux lors de la claque prise à l'Etihad Stadium, il est devenu le premier joueur à marquer sur une seule saison contre tous les membres du top 6.Après Arsenal Tottenham et Manchester United Manchester City était le dernier club à manquer à son tableau de chasse.Problème résolu, donc.