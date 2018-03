Jamie Carragher suspendu d'antenne

BREAKING: Jamie Carragher suspended by Sky until end of Premier League season. — SkySports News (@Sky SportsNews) 14 mars 2018

NB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sous le feu de la critique depuis son crachat sur une jeune fille de quatorze ans samedi après la rencontre entre Manchester United et Liverpool, Jamie Carragher avait présenté ses excuses dimanche soir pour sa conduite inappropriée. Malheureusement pour l'ancien défenseur de Liverpool, ses employeurs n'ont eu cure de ses explications et l'ont suspendu de ses fonctions. Si les Danois de TV3 Sport ont décidé de se passer définitivement de ses services, Sky Sports a été plus clément en suspendantjusqu'à la fin de la saison. Des discussions auront lieu entre les deux parties concernant une future collaboration la saison prochaine.En attendant, Carragher a tout le temps pour créer une amicale des lamas avec son meilleur ennemi, El Hadji Diouf