James reste à Madrid

au moins jusqu’en juin.Annoncé partant, James Rodriguez s'accroche et devrait finalement rester à la Jorge Mendes, son agent, a mis fin au rumeur de départ en prêt au mercato d’hiver : «» , a-t-il confié àPeu utilisé par Zinédine Zidane , le milieu de terrain veut inverser la tendance et prouver à son entraîneur qu’il peut compter sur lui. Chelsea , l’ Inter et le Bayern intéressés par le joueur devront patienter jusqu’à cet été pour espérer enrôler le joueur.