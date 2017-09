James pousse Schalke à la faute

Légèrement bousculé en début de rencontre, le Bayern se donne de l'air sans l'ensemble de ses titulaires grâce à un homme. Mine de rien, James Rodríguez a su faire tourner la tête de ses adversaires, trois fois, pour offrir une victoire sans tremblote.

James profite

Schalke essaye, James réussit

Schalke 04 (3-5-2) : Fährmann - Kehrer, Naldo, Nastasić - Caligiuri, McKennie (Embolo 58e), Goretzka, Bentaleb, Oczipka - Harit (Konoplyanka 46e), Burgstaller (Di Santo 78e). Entraîneur : Domenico Tedesco

FC Bayern Munich (4-2-3-1) : Ulreich - Kimmich, Süle, Javi Martínez, Rafinha - Rudy, Tolisso (Vidal 69e) - James Rodríguez (Hummels 77e), Müller, Coman - Lewandowski (Thiago 65e). Entraîneur : Carlo Ancelotti

Perdre le ballon à vingt mètres de sa ligne de but est exactement ce que devait éviter Schalke ce soir. Même sur une touche. Malheureusement pour eux, les Bleus ont craqué une fois. Mal négocié par Bentaleb, le ballon est facilement mis en mouvement par le Bayern : deux coups de poitrine, une longue passe vers la droite et la défense adverse est hors de position. James Rodríguez n'a plus qu'à gagner son face-à-face avec Fährmann. Plein de sang-froid, le Colombien glisse proprement le ballon du 2-0 le long du poteau. Alors qu'ils avaient le ballon, lesvoient le match filer bien trop facilement dans le mauvais sens, et dans les pieds de James.Au coup d'envoi, Schalke a pourtant l'envie de son côté. En cinq minutes, l'engagement des Bleus permet de douter des joueurs en place côté Bayern . Ulreich en particulier se montre peu sûr de lui-même à la relance balle au pied (2). Dans la foulée, Rafinha est bousculé et surpris par un Caligiuri façon brancardier qui prend le couloir droit pour son couloir d'hôpital. Mais la force de l'équipe de Tedesco ne résiste pas longtemps au calme munichois. Doucement, le Bayern installe son rythme et attaque sans crainte la jolie ligne de cinq qui se présente dans les derniers mètres. Si besoin, Rudy allume à distance (8).Sinon, Müller, James et Lewandowski parviennent toujours à être disponibles. Alors même si Schalke y croit encore et pousse jusqu'à un premier but, refusé pour hors-jeu (23), la réponse est cinglante et souveraine. Dans la minute, Rafinha trouve James qui se glisse dans la surface. Sa passe en retrait est taclée et volleyée par Naldo . L'arbitre accorde finalement le penalty, après avoir attendu la confirmation de l'assistance vidéo. Le Bayern ouvre le score et ne se laissera pas rattraper, surtout pas après le second cadeau de Schalke, cinq minutes plus tard.Si lesn'ont plus la force de proposer grand-chose en fin de première période, en dehors d'un Goretzka toujours rayonnant bien que souvent seul, Tedesco essaye tant bien que mal de bouger ses troupes... et semble y parvenir après la pause. Les entrées successives de Konoplyanka et Embolo redonnent du pep's aux locaux. Le cadre se dérobe toujours (devant Caligiuri, Konoplyanka puis Goretzka), avant d'avoir un Ulreich en grande forme et impossible à tromper pour Burgstaller.Rien ne peut y faire. Schalke n'est pas dans son grand soir. Ce mardi est réservé à James Rodríguez . Avant de se poser sur le banc, le Colombien met fin au suspense d'une jolie louche vers Vidal, qui n'a plus qu'à fusiller Fährmann. La fin d'un mouvement de 22 passes consécutives et d'une première titularisation en Bundesliga parfaitement réussie pour l'ancien Monégasque. De quoi donner aussi des idées à Carlo Ancelotti pour le prochain match en milieu de semaine. Le Bayern a des réserves pour attaquer l'automne.