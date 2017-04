James égalise et Messi abat le Real

0

MB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le bordel total.Quel Clasico ! Treize minutes après le but de Rakitic, James Rodríguez, entré quatre minutes plus tôt sur scène, a égalisé pour le Real (86) au bout d'un service parfait de Marcelo. On pensait le Real remis à l'endroit.Mais sur un dernier mouvement orchestré par Sergi Roberto, Messi est venu coucher le Real. Le Barça se relance totalement dans la course au titre.Fou.