Jallet s'inscrit en BTSA ... en Gironde

Renifler comme Jallet.Déjà diplômé en oenologie et en immobilier, Christophe Jallet , 32 ans, continue de préparer son après-carrière. Une reconversion qui devrait avoir lieu dans le vin, comme l'a lui-même confié le joueur au: «Le natif de Cognac, ça ne s'invente pas, est connu pour son amour du vin. Un dossier qui passionne, qui révèle que le joueur se serait inscrit en BTSA viticulture oenologie en Gironde la saison prochaine. Une information qui remettrait donc en cause l'avenir de Jallet à Lyon, et l'enverrait du côté des Girondins ?Bon, en même temps, entre le côte du Rhône ou le Bordeaux, y a pas photo.