Jallet, l'indispensable

Blessé tout la première partie de saison, Christophe Jallet n’a, depuis son retour, cessé de montrer son importance. Sur la pelouse, même s’il a eu quelques absences parfois, mais aussi dans les vestiaires comme lors de ce discours qui a tout changé à la mi-temps face à la Roma. Car qu’il soit sur le terrain ou sur le banc, Jaja est tout simplement indispensable.

« Christophe, c’est un relais facile dans un groupe »

« Pour des coéquipiers ou un staff technique, c’est le joueur idéal »

Par Gaspard Manet

Propos de Benjamin Genton recueillis par GM

La scène se déroule le 9 mars dernier. Aux alentours de 22 heures, dans le vestiaire lyonnais du Parc OL. Nous sommes à la mi-temps du huitième de finale de Ligue Europa entre l’OL et la Roma et les Gones ont la tête basse. Leur première période, catastrophique, les mène droit vers une défaite assurée. Les rapprochant presque déjà d’un élimination inévitable. Pour empêcher cela, il faut donc sonner la révolte, remettre sur pied des soldats blessés, réconforter des hommes à la dérive. Un rôle réservé généralement à l’entraineur. Mais pas là. Ce dernier, Bruno Génésio , «» de l’aveu même de Jérémy Morel . Le capitaine, Maxime Gonalons ? Il n’a pas vraiment eu le temps de parler non plus. Non, celui qui s’est levé a le crâne chauve. Et, ce jour-là, une chasuble de remplaçant sur le dos. Sur le banc durant la première période, Christophe Jallet ne s’est pas privé pour crier ce qui n’allait pas pendant dix longues minutes. Avec le bon ton, les mots justes. Bref, le discours qui touche en plein coeur. De quoi impressionner son président Jean-Michel Aulas qui déclarera après la rencontre : «. » La décision du médecin prise, Jallet finit son speech et file passer les cinq dernières minutes de la pause à s’échauffer sur la pelouse. Dans le vestiaire, ses paroles ont été entendues. Mieux, elles ont été comprises. La deuxième période se déroule comme dans un rêve. L’OL plante trois fois et prend une option pour les quarts de finale. Le moment clé de la campagne européenne lyonnaise, en quelque sorte.Que Christophe Jallet ait un rôle déterminant dans un match aussi crucial n’était pas forcément quelque chose de prévisible si on revient quelques mois en arrière. Au sortir d’un Euro qu’il aura vécu sur le banc, le latéral prend part au Trophée des Champions juste avant la reprise du championnat. Puis assiste en tant que remplaçant à la défaite de son équipe face à Dijon , fin août. Et plus rien. Jusqu’au 14 décembre dernier. La raison ? Une vilaine blessure au dos. Alors pendant trois mois et demi, Jallet se soigne, à l’écart du groupe. Le moral pas toujours au top, comme il le confiait lui-même lors de son retour à la mi-décembre : «. » Ce jour-là, à la veille du match face à Guingamp en huitième de finale de Coupe de la Ligue, c’est toutefois la fin du tunnel pour l’ancien Parisien. Titulaire le lendemain face à l’EAG, Jaja retrouve enfin les pelouses. Mais pas son couloir. Efficace en son absence, Rafael n’a clairement pas l’intention de lui laisser sa place. À juste titre, d’ailleurs. Même selon le principal concerné : «. » Sobre et classe. Une mentalité irréprochable qui fait de lui un homme apprécié de tous. Partout. À Lorient , déjà, son ancien coéquipier Benjamin Genton se rappelle d’un homme qui faisait l’unanimité : «. »Un rôle qu’il aura même à Paris, au milieu d’une pléthore de stars, comme s’en souvenait encore récemment son pote de l’époque lorientaise, Marc Boutruche : «. » Benjamin Genton va même plus loin : «. » Surtout que l’homme ne réclame rien. Il continue de bosser, tout simplement. Comme il l’a toujours fait. Un état d’esprit dont se souvient bien Genton : «. » Après son retour, il enchaîne donc les rendez-vous sur le banc. Sans broncher, presque avec le sourire. Puis arrive le temps de succéder à Rafael , blessé, pendant quelques rencontres. Et s’il passe à côté de quelques matchs, ses prestations sont globalement convaincantes, jusqu'à se transformer en buteur lors d'un match de championnat face à Toulouse. À tel point, d’ailleurs, que Didier Deschamps le rappelle même en Équipe de France , en mars dernier, pour palier la blessure de Bacary Sagna . À l’OL, ses entrées en jeu de plus en plus fréquentes, Génésio revenant petit à petit au turn-over entre les deux latéraux. Jusqu’à être incapable, désormais, de savoir qui sera titulaire lors de la prochaine rencontre. Ce mercredi, en tout cas, Christophe Jallet est dans le groupe. Une très bonne nouvelle pour l’OL. Qu’il soit sur le banc ou la pelouse.