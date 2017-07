Jallet à Nice

AS

Partir sur un coup de Tete.Libéré par l'Olympique lyonnais à un an de la fin de son contrat, Christophe Jallet va passer sa visite médicale ce mardi afin de s'engager en faveur de l'OGC Nice. Le latéral droit de 33 ans, poussé vers la sortie depuis l'arrivée de Kenny Tete à Lyon, va remplacer le Brésilien Ricardo Pereira, retourné à Porto après deux saisons en prêt.À huit jours du tour préliminaire aller de Ligue des champions face à l'Ajax Amsterdam, la jeune équipe azuréenne enregistre ainsi le renfort d'un joueur d'expérience habitué aux joutes européennes. Par ailleurs, le Gym cherche encore un défenseur central et un milieu offensif pour pallier les départs de Paul Baysse et Younès Belhanda.Le chassé-croisé vers la Côte d'Azur est loin d'être terminé.