Jackson Martínez non inscrit pour la Ligue des champions asiatique

La longue descente aux enfers continue pour Jackson Martínez Symbole des ambitions du championnat chinois, le Colombien avait été recruté pour près de 42 millions d'euros par le Guanghzou Evergrande, en janvier 2016. À l'époque, bien que sortant de six mois en demi-teinte avec l' Atlético , l'attaquant était présenté comme la vedette du club. Un an plus tard, il n'apparaît même plus dans la liste de son entraîneur, Felipe Scolari, pour la Ligue des champions asiatique.Pour la compétition, le Brésilien ne pouvait inscrire que trois joueurs étrangers. Au milieu, le technicien a choisi Ricardo Goulart et Paulinho . Mais au poste d'attaquant, Scolari était face à un dilemme : opter pour Alan ou Jackson Martínez. Finalement, ce sera le premier qui aura le plaisir de goûter aux joutes internationales.Si ce choix se confirme en championnat, l'international colombien pourrait assister aux prochains matchs de son équipe depuis le banc. En effet, depuis peu, la Chinese Super League a durci les règles concernant les joueurs étrangers. Désormais, ils ne sont plus que trois à pouvoir être titularisés Pas de panique, le championnat ne débute que dans un mois, de quoi laisser le temps à Jackson Martínez de préparer ses valises.