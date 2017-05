Jackpot pour les agents de Premier League

0

Mino Raiola va encore prendre un tour de taille.L' Angleterre est le nouvel eldorado du football européen pour les joueurs, les entraîneurs... et les agents. La Premier League a révélé le total des commissions versées à ces derniers au cours de cette saison (transferts réalisés entre février 2016 et janvier 2017) et sans surprise il s'agit d'un montant record : 175 millions de livres soit 205 millions d'euros ! Ce montant est en hausse de 34% par rapport aux précédentes données datant de la saison 2014-2015. À l'image des autres acteurs du monde du football, les agents ont profité de la hausse des droits TV.Le rapport détaille les sommes versées par chaque club, Manchester City est en tête avec 26 millions de livres, devant Chelsea (25 millions) et Manchester United (19 millions).Un classement qui ne déplairait pas en Championnat à Guardiola.