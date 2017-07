Qui dit été, dit coupe estivale, dit salon de coiffure, dit jeu de mots. Sur plus de 22 000 salons en France, environ 10% d'entre eux comportent un jeu de mots avec « hair » ou « tif » . Et à Saint-Fons, dans la métropole lyonnaise, Salim a osé le « C Hair 7 » . Entretien.



Propos recueillis par Ugo Bocchi(gnon)

Comme tu peux le deviner, je suis à la fois un gros fan de foot et donc un tout jeune propriétaire de salon de coiffure. Et j'ai voulu associer mes deux mondes. J'ai lancé le salon il y a un peu moins d'un an, en novembre 2016. Avec un pote, on était devant mon établissement et on s'est mis à réfléchir pour trouver un nom qui colle à cette idée-là. Et puis comme je suis fan de Ronaldo , l'idée de «» a fini par nous arriver et je peux te dire qu'on a directement signé pour ce nom-làC'est soit ça, soit leur nom de famille avec une mention, généralement liée à la coiffure, à côté. Autant te dire qu'on prend plus de plaisir à chercher un jeu de mots. Par exemple, je suis tombé sur un salon qui s'appelait «» , et ça, ça m'a vraiment marqué. Plus qu'un mec qui mettrait simplement son nom sur la devanture en tout cas.Ouais, pour moi en tout cas, ça a fait son effet. Il y a quelques personnes que ça a pu influencer, je crois. Sur les réseaux sociaux, ça a vite tourné en tout cas. On a même eu un partage de laCR7. Et à Saint-Fons, je suis né ici, j'ai pas mal joué au foot dans la région, et je me suis dit que ça parlerait aux gens d'ici. Quand les gens passent, ils retiennent le nom du salon, c'est sûr.C'est juste un client qui en a un et qui me l'a emmené pour la photo, rien de plus.Ouais, on avait «» , pour Sergio Ramos , mais clairement j'ai préféré «» . C'est une marque, ça parle bien plus aux gens et pas qu'aux footeux. Ramos, ça aurait été plus confidentiel.Elle est pas mal celle-là, mais je suis plutôt pour le Real moi, donc je n'ai pas vraiment pensé aux joueurs du Barça . J'aurais pu trouver d'autres joueurs, mais est-ce que ça aurait eu le même impact ? Je ne pense pas.Pardon ?Ouais, ça m'arrive. J'ai fait le Z à un mec quand Ronaldo l'avait, et souvent, ce sont les joueurs qui lancent les modes. Les clients s'en servent pour m'expliquer ce qu'ils veulent. Du coup, il faut toujours suivre l'actualité des joueurs, des sportifs en général pour voir ce qui se fait et être à la page pour pouvoir répondre aux clients qui veulent la coupe d'un footballeur.Pour le moment, personne n'a encore osé. Heureusement.Je suis passé déposer la marque à l'INPI. J'ai dû attendre six semaines leur réponse pour qu'ils vérifient si le nom n'était pas déjà déposé (enfin, je crois que c'est pour ça qu'on doit attendre) et puis ils m'ont dit que c'était bon.Je ne pense pas que ça l'embête vraiment ce genre de choses. Il faut déjà qu'il en entende parler, ce serait improbable. Et même s'il me demande d'enlever mon nom de salon, ça me ferait un peu chier de tout défaire, mais ça voudrait dire qu'il a entendu parler de moi et ça, ça me toucherait vraiment.