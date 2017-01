« J'ai plus de garanties à Lorient qu'à Bastia »

Son transfert a motivé une pétition de supporters bastiais, et apparaît comme une réelle curiosité dans l'univers de la Ligue 1. Mais Mathieu Peybernes le clame aujourd'hui haut et fort : il se sent mieux en mission commando avec Lorient qu'il ne l'a jamais été à Bastia.

0

Le scénario du match contre Guingamp, c'est idéal pour une première avec Lorient...

« Depuis que le club est remonté en Ligue 1, il y a eu des 10es places, des 12es places, l'équipe a été stable dans sa performance, mais financièrement on a toujours eu du mal à passer les barrières de la DNCG. »

Ton transfert a surpris, pourquoi quitter Bastia hors de la zone rouge pour Lorient qui est en plein dedans ?

Et il y a eu de la friture sur la ligne avec le Sporting, même si tu as calmé le jeu sur la fin...

Il y a eu une pétition des supporters pour réclamer le départ de l'équipe dirigeante du Sporting à la suite de ta vente, comment tu l'as vécue ?

François Ciccolini réclamait un défenseur central de plus, et finalement c'est un défenseur central titulaire qui est parti...

Tu considères que de passer de Bastia à Lorient, c'est plus de certitudes sur le moyen terme à défaut du court terme ?

Tu parles de viabilité financière du club ?

Le 14 mai, il y a un déplacement de Lorient à Bastia pour l'avant-dernière journée de Ligue 1, les deux clubs lutteront peut-être encore pour leur survie. Ce match est coché dans ton calendrier ?

Bernard Casoni t'a appelé en amont de ton transfert ?

La carrière de joueur qu'il a vécu a peut-être aussi pesé dans ton choix ?

Propos recueillis par Nicolas Jucha

De gagner, c'est idéal. On était menés à la mi-temps, c'était compliqué, mais on a réagi. C'est un premier tournant de cette deuxième partie de saison, un match charnière, même si ce n'est que le début de la phase retour. Il fallait gagner pour recoller au wagon. Cette première s'est bien passée pour moi, j'ai été bien accueilli par tout le monde, ce qui m'a aidé à me sentir à l'aise d'entrée, c'est de bon augure pour la suite.Il y a eu des polémiques autour de ce transfert, c'est clair. À partir du moment où il y a eu l'offre de Lorient, on m'a demandé de prendre une décision. Ce qui m'a plu à Lorient, c'est le challenge. C'est vrai qu'il n'y avait que 15 points au moment où j'ai signé, mais on sait ce qu'est Lorient en Ligue 1. Aujourd'hui, il y a un effectif de qualité, de très bons joueurs, et un challenge de 18 matchs, 18 combats pour maintenir l'équipe. J'ai quitté une situation confortable à Bastia, on était quatorzièmes, j'avais disputé tous les matchs, j'étais bien intégré, dans une position de force. Là, je me mets en difficulté, je cherche à me prouver que je peux faire plus à Lorient. C'est un choix personnel, je n'ai rien contre ceux qui m'en veulent. Cela a été compliqué de quitter Bastia, mais je suis bien à Lorient.Au-delà de cela, je pense que les gens ne sont pas dupes de ce qu'il se passe à Bastia. J'ai mis de l'eau dans mon vin parce que j'ai passé deux ans et demi formidables. Une aventure humaine, avec un superbe groupe. On a vécu des moments forts, comme la finale de Coupe de la Ligue, on s'est sauvés dans des situations vraiment compliquées... Je ne vais retenir que du positif, que cela soit des supporters, du club. Il ne faut pas oublier que quand je suis arrivé, j'étais en difficulté et le président Pierre-Marie Geronimi est le seul qui a daigné me faire confiance. Ils m'ont pris pour zéro euro, ils ont reçu une offre à deux millions, dans l'affaire tout le monde s'y retrouve. C'est pour cela qu'ils ont accepté l'offre et m'ont demandé de faire un choix. C'est ma décision de partir, certains ne la comprennent pas et je le conçois, car on ne sait pas ce qu'il se passera en fin de saison. Mais malgré tout ce qui s'est dit, j'ai des certitudes à Lorient que je n'avais pas à Bastia. Je peux comprendre la colère des supporters de Bastia, je n'oublierai jamais mon passage là-bas, cela a été important pour moi et ma famille, j'y garde beaucoup d'amis...Quand j'étais à Bastia, il y avait déjà un sentiment de lassitude des supporters vis-à-vis des dirigeants. Dans l'équipe aujourd'hui, il y a huit joueurs en prêt, ce n'est pas un signe de pérennisation du club. Depuis que le club est remonté en Ligue 1, il y a eu des 10places, des 12places, l'équipe a été stable dans sa performance, mais financièrement on a toujours eu du mal à passer les barrières de la DNCG. Ce n'est pas moi qui gère le club, je suis joueur, mais quand cela se passe mal sur le marché des transferts, on cherche un coupable et là on a dit que c'était Mathieu Peybernes . Pas de souci, j'ai pris mes responsabilités, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je suis capable de comprendre la pétition des supporters, Bastia est le club phare en Corse, ce serait dommage qu'il perde sa place en Ligue 1 pour un problème de gestion alors qu'il y avait de bons classements.Pour avoir beaucoup discuté avec le coach, quand on a eu la blessure de Toto, il a réclamé ce défenseur qu'on n'a pas eu. On a beaucoup bricolé, on a fait passer Flo Marange qui est un latéral, dans l'axe. On avait très peu de certitudes sur le fait que le club puisse se renforcer. On le voit actuellement, il y a beaucoup de prêtés, cela prouve que c'est compliqué financièrement. Quand l'offre de Lorient est arrivée, ils l'ont acceptée. C'était compliqué humainement et sportivement de partir. Lorient est dernier, mais je suis content car je vois que le club est bien géré et je n'ai aucun doute sur le fait que l'on s'en sorte...Tout à fait. Au-delà de l'aspect financier sur lequel Bastia a beaucoup insisté, à tort, il faut comprendre que l'on a une famille derrière le football. Lorient est stable, pérennisé en Ligue 1 malgré son classement. La structure du club, l'encadrement m'ont donné plus de garanties que je n'en ai eu à Bastia.Tout à fait, c'est ça...C'est le premier match que j'ai eu en tête. J'espère que les deux clubs seront sauvés, dans le cas contraire, chacun défendra sa peau, chacun à sa manière. Mais je retournerai à Bastia avec plaisir, même si je m'attends à un accueil mitigé. Mais ce sera fort émotionnellement. Mais aujourd'hui, je suis à Lorient, si on doit gagner à Bastia pour se sauver, on le fera. Même si j'espère qu'on sera maintenus avant. Et Bastia aussi...Oui, je lui ai parlé pendant la trêve, on était rapidement d'accord même si Bastia a un peu tardé. Tout s'est accéléré en deux ou trois jours à cause du match contre Guingamp. Le coach m'a expliqué qu'il lui fallait quelqu'un d'expérience, disponible de suite. Il était souvent à Bastia, il avait vu pas mal de mes matchs, et m'a dit être intéressé par mon profil. Malheureusement, à part une année où j'ai joué la Ligue Europa, j'ai été habitué à lutter pour le maintien. Les situations d'urgence, il faut être fort mentalement, et ça je connais. En toute humilité, j'apporte ce que je sais faire.Forcément, c'est quelqu'un qui peut aussi me faire progresser à mon poste. Il me l'a d'ailleurs dit, il y a des choses que je fais bien, et d'autres moins bien qu'il va corriger. Sur le plan personnel, son expérience du poste va jouer dans ma progression. Je signerai pour faire la même carrière que lui.