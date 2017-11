Italie-Suède : Quand De Rossi refuse d'entrer sur le terrain

2

#DeRossi: "Che cazzo entro io? Non dovemo pareggià, dovemo vince!", indicando Insigne. pic.twitter.com/Vr2uTy9wnF — Valerio Curcio (@ValerioCurcio) 13 novembre 2017

La grosse colère de De Rossi.Scène à peine croyable hier soir lors du barrage retour Italie-Suède (0-0) qui a éliminé lade la course au mondial russe. Alors que les Italiens poussaient pour ouvrir le score à San Siro, Daniele De Rossi , appelé pour entrer sur la pelouse, s'est opposé au choix de son coach, Giampiero Ventura . Sur les images captées par les réalisateurs italiens, le milieu de 34 ans s'énerve contre un membre du staff et pointe du doigt Lorenzo Insigne qu'il désigne comme un meilleur choix.» , aurait déclaré le joueur de la Roma selon la télévision italienne. Ventura a finalement choisi de faire entrer Stephan El Shaarawy Andrea Belotti et Federico Bernadeschi, en vain.La dernière image de Daniele De Rossi avec le maillot