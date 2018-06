Italie : roulez jeunesse !

Face à la France, l’Italie ne cherche pas vraiment à se rassurer en vue d’une échéance particulière. L’objectif est de construire et surtout, de construire à l’arrière.

La jeunesse en première ligne

Caldara, le futur est à toi

Par Andrea Chazy

Le rendez-vous de ce soir à Nice entre la France est l’Italie (21h) est particulier. D’ordinaire, c’est rare, voire très rare, que les deux formations s’affrontent en amont d’une compétition internationale qu’elles ont pour ambition de remporter. Sauf que cette fois, l’Italie s’est glissée dans la peau du sparring-partner et va profiter de cette confrontation pour grandir.Oui, cette rencontre est l’occasion pour le revenant Mario Balotelli de briller devant « son » public azuréen, celui qui lui a permis de retrouver confiance et chemin vers la sélection nationale. Deschamps n'a pas manqué de le rappeler en conférence de presse : «» . Pour Roberto Mancini , l'enjeu de ce match se cache ailleurs que derrière la crête de Super Mario . Le sélectionneur italien sait pertinemment que la reconstruction de sasera longue, et que pour mener à bien sa mission, c’est bien derrière que tout commence.Face à la France, le nouveau coach de l'Italie tient à être très clair : si un doute existe autour de la présence de Balotelli, ou encore de la titularisation d’Insigne, c’est «» . L’ancien dernier rempart du PSG aura la lourde tâche de faire progresser cette Nazionale qui vient juste d’éclore. Mancini l’a dit, cette rencontre est surtout un test pour son équipe, une occasion de la faire mûrir encore plus : «» .En arrivant à la tête de cet effectif-là, Mancini le sait : il doit d’abord bâtir les bases de ce qui ont fait les succès de l’Italie d’antan, à savoir une base défensive fiable. Pour cela, il a décidé de confier le brassard à Leonardo Bonucci , dernier survivant de la BBC, chargé d’épauler son compatriote Alessandro Romagnoli avec qui il joue au Milan AC. Reste qu’avoir pour charnière la sixième défense de Serie A n’est pas forcément gage de garanties, et qu’il faut donc programmer le futur.Mancini promettait au sortir de la rencontre gagnée lundi contre l’Arabie Saoudite (2-1) de faire «» face aux Bleus, et nul doute qu’il le fera. L’ensemble du football italien a compris que son équipe nationale ne pouvait plus se reposer sur des trentenaires plus proches de la fin que du début. En défense, Buffon est parti (provisoirement), à l’instar de Chiellini ou encore Barzagli. Et au regard de la qualité de la concurrence, on peut légitimement se demander combien de temps Bonucci pourra profiter de son nouveau statut de capitaine.Outre Alessio Romagnoli , Bonucci peut légitiment craindre l’arrivée de Mattia Caldara. Celui qui vient de fêter ses 24 ans rejoint la Juventus comme prévu cet été et va rentrer dans la rotation après deux saisons pleines à l’Atalanta. Autoritaire et talentueux, le natif de Bergame illustre bien l’éternel dilemme qui s’offre à la: se reconstruire partiellement ou tout redémarrer à zéro. La présence de Balotelli, absent depuis quatre ans, montre que Mancini approuve ce nouveau cycle qui se met en place de l’autre côté des Alpes. À lui désormais de faire en sorte d’opérer une refondation en profondeur.