Ismaël déjà sous le charme de Ntep

Le néo-Loup a croqué le Dino.Il n'aura fallu que 83 minutes pour que Paul-Georges Ntep fasse l'unanimité à Wolfsburg. Titulaire avec le club de Volkswagen samedi dernier face à Hambourg, l'international français était à l'origine du but de Mario Gomez qui a donné la victoire à son équipe (score final, 1-0).Une performance qui n'a pas manqué de faire réagir son entraîneur et compatriote Valérien Ismael, arrivé sur le banc de Wolfsburg au mois de novembre : «» , a déclaré l'ancien coach de Nuremberg au micro de Sky Sport.Ntep a joué presque toute la rencontre. Il n'a en effet été remplacé qu'à la 90par Jakub Blaszczykowski . L'ancien Rennais, qui a signé cet hiver un contrat de quatre saisons et demi en Allemagne , aura l'occasion de confirmer ses bons débuts le 28 janvier face à Augsbourg.Courage Paul-Georges, l'Europe n'est qu'à dix points !