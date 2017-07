1

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sous contrat avec Cagliari depuis un an, Mauricio Isla s'est engagé ce vendredi pour trois saisons avec le Fenerbahçe . Double vainqueur de la Copa América avec le Chili , l'ancien coéquipier d' Antoine Rabillard va connaître son cinquième club et son quatrième championnat en autant d'années après ses passages à la Juve, Queen Park Rangers et Marseille . Après notamment Younès Belhanda Jérémy Ménez et Mevlüt Erding, c'est un autre ancien pensionnaire de Ligue 1 qui rejoint la Turquie cet été.La possibilité de se mesurer de nouveau à Rémy Riou (Alanyaspor, ex- Nantes ) a probablement été déterminante dans la décision du Chilien.