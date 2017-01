Ishak Belfodil arrive à Everton

0

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En voilà un qui a retrouvé son chemin.Le joueur du Standard de Liège Ishak Belfodil s'apprête à rejoindre les rangs d'Everton. Lesdébourseraient autour de 12 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international algérien jusqu'en juin 2018. Ce transfert ressemble à un retour en grâce inespéré pour un joueur de 25 ans qui semblait avoir raté le train du haut niveau.L'attaquant passé par les sélections jeunes en France s'était un peu égaré depuis son départ en 2012 de son club formateur, l'Olympique Lyonnais, où il n'a pu confirmer tout le potentiel qu'il avait laissé entrevoir.Entre les prêts à Bologne et Livourne, deux passages à Parme (peut-être là où il a été le plus convaincant) et six mois anecdotiques à l'Inter, il a fini sa dégringolade aux Émirats Arabes Unis. Libre de tout contrat l'été dernier, il s'était engagé avec le Standard de Liège pour se relancer. Ce qu'il a réussi à faire en inscrivant 10 buts en 21 matchs avec les