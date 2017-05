Isco réduit le score

0

Genialidad de Benzema y gol de Isco. El Madrid es el rey del alambre. #UCL pic.twitter.com/milL5D0nCJ — Adrià Campmany (@adria_campmany) 10 mai 2017

C'est officiel, ce match est fou.Alors que l'Atlético avait planté deux buts dans le premier quart d'heure et qu'on pensait que le Real était parti pour un naufrage, Isco a offert un grand bol d'air aux siens en marquant le but du 2-1 juste avant la pause. Et tout part d'un boulot monstrueux de Karim Benzema sur le côté gauche, qui a détruit tous les défenseurs desavant de servir Kroos. Le tir de l'Allemand est repoussé par Oblak, mais Isco avait bien suivi et marque sur le deuxième ballon.Résultat des courses, l'Atlético doit désormais marquer trois fois pour se qualifier.