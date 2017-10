Isco rassure le Real

153

Enfin, le Real Madrid remporte sa première victoire de la saison à domicile en Liga !Confronté à l’ Espanyol de Barcelone, les Madrilènes abordent cette rencontre avec un absent de marque : Daniel Carvajal, victime d’une infection du péricarde, sera indisponible pendant une longue durée. Il est remplacé au pied levé par le jeune espoir marocain Achraf Hakimi . Durant le premier acte, le Real ne fait pas vraiment de différence claire sur le terrain et se montre surtout expressif avec des drapeaux espagnols brandis dans le stade, en référence au référendum organisé dans la journée à Barcelone. Isco et Ramos sont les plus incisifs, mais Pau López se montre impassible... jusqu’à ce que CR7 parvienne à trouver Isco à la demi-heure de jeu. D’un pointu, le meneur de jeu oublie le style et donne l’avantage auxMalgré cet avantage obtenu par la force, le club royal galère à se mettre à l’abri, et les Perruches sont proches d’égaliser. Moreno trouve le poteau de Navas, Darder manque un face-à-face avec le portier costaricien et Nacho intervient à l’arrache devant Baptistao, proche de trouver le chemin du but. Sur le contre de la dernière opportunité barcelonaise, Isco inscrit un doublé et offre au Real une poussive victoire. De quoi sortir sous l'ovation du public madrilène en fin de match et faire souffler la partie blanche de la capitale.L’écart entre le Barça et le Real reste de sept points dans cette Liga.: Navas – Achraf, Varane, Ramos, Nacho Fernández – Casemiro , Modric (Ceballos, 82), Kroos ( Vá zquez, 69), Isco (Mayoral, 90) – Asensio, Cristiano Ronaldo : P.López – Sánchez (Granero, 68), D.López, Hermoso, Caricol – Javi Fuego , Roca Junque (Navarro, 46), Darder, Jurado ( Sergio García , 46), Baptistao - Moreno