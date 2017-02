Isco a une clause anti-Barça dans son contrat

0

Depuis plusieurs semaines, le nom d' Isco , sur une voie de garage à Madrid, circule dans les travées du Camp Nou.Les Catalans aiment Isco, et Isco le leur rend bien, lui qui est fan de Messi au point d'avoir donné le nom de l'Argentin à son chien. Depuis le scandale Figo en 2000, passé de Catalogne à la capitale, le Real et le Barça ont signé un accord de non-agression, pour empêcher que des joueurs passent directement de l'un à l'autre. De manière indirecte, certains ont quand même osé la trahison, comme Eto'o, passé par le Real, qui a rejoint le Barça après avoir défendu les couleurs de Majorque.Pour s'assurer que ses joueurs n'iront pas renforcer le rival catalan, Florentino Perez a d'ailleurs intégré des clauses anti-Barça dans leurs contrats, dont Isco . Interdiction de quitter ladirectement pour les. Ce qui signifie que le milieu espagnol devra attendre la fin de son contrat à Madrid, en 2018, s'il veut rejoindre les Blaugranas. S'il quitte lespendant son contrat, ce sera pour n'importe qui sauf le Barça . Dans ce cas de figure, l'option qui semble plaire le plus à Isco , c'est Manchester City En rejoignant le Barça , il retrouverait un autre traître : Luis Enrique , passé du Real au Barça en 1996.