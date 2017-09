Iran-Syrie : une alliance, deux footballs

Alors que l'Iran continue de s'affirmer comme l’un des alliés les plus fidèles du régime de Bachar Al-Assad, le chaos politique et sécuritaire syrien a bouleversé le fonctionnement de l'équipe nationale, qui doit composer avec une crise sans précédent. Un contraste saisissant avec l'Iran, dont la sélection, déjà qualifiée pour le Mondial russe, ne s'est pas aussi bien portée depuis de nombreuses années.



Les Aigles volent toujours

« Les performances de l'équipe nationale iranienne épousent les évolutions politiques du pays »

Une émancipation progressive

Par Adrien Candau

Propos de Christian Bromberger recueillis par AC

À l'aller, la rencontre entre l' Iran et la Syrie s'est jouée à Seremban, en Malaisie . Impossible pour la Syrie d'organiser le match sur son sol. Trop risqué. Pour les joueurs comme pour le public. Un exemple parmi d'autres de la situation inédite dans laquelle se trouve actuellement l'équipe nationale syrienne, obligée de délocaliser tous ses matchs. La faute à un contexte sécuritaire incompatible avec l'organisation de rencontres de football.Pourtant, la Syrie s’accroche. Presque miraculeusement. À une journée de la fin des éliminatoires de la zone Asie, les Aigles de Damas ne sont qu'à deux points de la Corée du Sud et de la seconde place directement qualificative pour le Mondial russe. Un parcours qui relève de l'exploit, compte tenu des difficultés qui n'ont cessé de se mettre en travers de la route de la sélection. D'abord parce que certains joueurs considèrent qu'endosser le maillot syrien revient à soutenir les violences du régime de Bachar Al-Assad et ont décidé d'arrêter de jouer pour leur pays. Parmi eux, l'attaquant Firas al-Khatib (51 sélections jusqu'en 2011) ou encore le buteur du club saoudien d'Al-Ahli, Omar al-Somah (4 capes).Ces deux-là ont pourtant fini par réintégrer l'équipe nationale en 2017, après plusieurs années d'absence. Même ceux qui ne sont pas ouvertement opposés au régime hésitent parfois à rejoindre la sélection, en raison du contexte sécuritaire syrien. Pour préparer son déplacement en Chine le 6 octobre dernier dans le cadre des éliminatoires, la Syrie avait ainsi organisé un rassemblement de trois jours à Damas. Mais sur les vingt-trois joueurs convoqués, seuls huit avaient répondu présent. Ce qui n'a pas empêché certains cadres manquant à l’appel de se rendre ultérieurement en Chine, pour l'emporter 1-0.Alors que l'équipe nationale syrienne doit batailler avec un contexte politique tourmenté, la sélection iranienne évolue elle dans une atmosphère bien plus apaisée. Et profite sans doute de l'ouverture relative prônée par le camps des modérés dont le leader, Hassan Rohani, a été réélu en juin président de la République islamique après un premier mandat, de 2013 à 2017. «» , relève Christian Bromberger, ancien directeur de l’Institut français de recherche en Iran. «Onze des 23 joueurs appelés dernièrement par le sélectionneur Carlos Queiroz évoluent ainsi à l'étranger. Une expatriation devenue nécessaire : le championnat local, bien qu'en progression depuis le début des années 2000, reste en effet miné par des décennies d'immobilisme, après que la révolution iranienne de 1979 a vu les conservateurs islamiques arriver au pouvoir. «Un contexte peu propice à l'épanouissement du football local, comme à la progression des joueurs iraniens. À partir de 1979, la sélection traverse ainsi une période noire. Elle ne se requalifiera pour la Coupe du monde qu'en 1998, un an après l'élection du modéré Mohammad Khatami à la présidence. Sous son mandat, le football iranien entre officiellement dans l'ère du professionnalisme. «» , poursuit Bromberger. Le football redécolle enfin et même le retour des conservateurs au pouvoir, via Mahmoud Ahmadinejad, qui assume la présidence de 2005 à 2013, n'y peut plus plus grand-chose : «, explique Bromberger.L'arrivée aux affaires du plus mesuré Hassan Rohani en 2013 permet tout de même à la sélection iranienne de se donner encore un peu plus d'air vis-à-vis du camp conservateur : «, relève Bromberger.» Cependant, si la sélection iranienne peut se construire au sein d'un environnement plus stable que son homologue syrienne, le football iranien reste dans le viseur direct du pouvoir politique. «, conclut Bromberger.