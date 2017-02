Interdit de stade pour avoir porté un peignoir

0

Verona fan gets banning order for going to Avellino game in a dressing gown. Turned up for Salernitana game in ski gear pic.twitter.com/50aVkQmBCM — James Horncastle (@JamesHorncastle) 22 février 2017

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après leen Angleterre , leen Serie B.Le 11 février dernier, le Hellas Vérone se déplaçait à Avellino pour une rencontre de Serie B, tout ce qu'il y a de plus banal. Un supporter dess'est fait remarquer par la fédération italienne et fait désormais l'objet d'une interdiction de stade dans tout le pays, annonce ce mercredi Mediaset. La cause : il est venu au stade vêtu d'un peignoir, d'un bonnet de piscine et de tongs.Et ce n'est pas la première fois que ce dangereux spécimen sévit dans les stades italiens : quelques semaines auparavant, il avait assisté à la rencontre entre son équipe et la Salernitana en tenue de ski.Un dangereux hooligan, que la fédération a préféré éloigner définitivement de ses stades.