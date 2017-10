L'Inter, c'est du béton

Torpillés 3-0 par le Napoli au San Paolo la saison dernière, les Nerazzurri ont confirmé avoir retrouvé un paquet de certitudes derrière, en délivrant une partition défensive quasi irréprochable ce samedi soir face aux Napolitains (0-0). Et peuvent au passage dire merci à leur nouveau Mister, Luciano Spalletti, qui a su reconstruire les fondations d'une arrière garde en souffrance ces dernières années.

90 minutes de maîtrise

La patte de Spalletti

Il y avait pourtant de quoi avoir peur. Avant de défier Naples dans son antre pour le sommet du neuvième acte de la Serie A, l' Inter savait parfaitement qu'elle allait devoir se résoudre à souffrir. Avec 26 buts marqués en huit journées, soit une moyenne hallucinante de 3,25 pions par match, lessont non seulement leader du championnat, mais aussi de très loin la meilleure attaque de la Botte. Plus impressionnant encore, lesrestaient sur une série de 20 matchs consécutifs en Serie A où ils avaient trouvé le chemin des filets à au moins une reprise. Une galerie de statistiques et des données bluffantes. Mais qui se sont fracassées sur la carapace impénétrable que l' Inter a déployée au San Paolo.Pour arriver à leurs fins, lesn'ont rien inventé tactiquement. Défense basse, agressivité sur le porteur de balle, espace réduit au maximum entre les différents joueurs lombards, afin d'assurer le maintien d'un bloc équipe cohérent. Des principes défensifs basiques, que lesont cependant respecté avec une régularité métronomique tout le long de la rencontre. Une sacrée performance face au Napoli de Sarri, qui n'a jamais pu imprimer la vitesse nécessaire pour mettre en place sur la durée ses triangles offensifs, faits de redoublements de passes incessants. Pour gêner les, l' Inter a notamment pu compter sur ses deux salopards devant la défense, Roberto Gagliardini et Matías Vecino , qui ont complètement éteint Callejon, muselé Allan et limité l'influence d'Hamsik, souvent en coupant intelligemment les trajectoires de passes napolitaines, parfois en multipliant les fautes tactiques. Pour respirer un peu, le capitaine du Napoli a ainsi dû inventer quelques passes de génie, comme cette ouverture sublime du gauche qui trouve Insigne à la demi heure de jeu, sans que l'ailier de poche ne parvienne à conclure.Les Lombards ont également pu s'appuyer sur une charnière centrale impressionnante de sérénité où leur recrue slovaque, Milan Skriniar , continue de s'affirmer comme la sensation du début de saison des. L'ancien de la Samp a une nouvelle fois fait démonstration d'une science du duel peu commune, en coupant court aux incursions balle aux pieds de Mertens et Insigne. Un peu moins en vue, João Miranda a livré lui aussi un match solide, et Adam Ounas , entré en jeu en fin de rencontre, n'a rien pu faire de mieux que de se prendre en pleine poire le torse du Brésilien, après que ce dernier lui a chipé le ballon avec autorité. Enfin, impossible de ne pas souligner la nouvelle prestation impeccable du portier lombard, Samir Handanovic , qui s'est interposé devant une frappe à bout portant de Mertens, avant de détourner une sacoche sublime que Piotr Zieliński avait dégainé aux vingt mètres.Une prestation défensive qui porte aussi forcément la marque d'un homme, Luciano Spalletti . Nommé cet été du côté de Milan, l'ancien gourou de la Roma continue de modeler l' Inter , lentement mais sûrement. Sixième meilleure défense de la Botte la saison dernière, l'Inter est actuellement la formation la plus imperméable du championnat -ex aequo avec Naples et la Roma- avec seulement cinq buts encaissés. Alors certes, les Lombards ont aussi la chance qui les accompagne depuis le début de la saison, puisque Handanovic a été sauvé à huit reprises par ses montants depuis l'entame de l’exercice 2017-2018. Mais pas de quoi perturber Spalletti, resté droit dans ses bottes, assurant que la réussite de ses poulains n'était que «Difficile de le contredire, après la prestation qu'ils ont délivré ce soir. Et tant pis si ces derniers n'ont pas été très joueurs, face à un Napoli qu'ils savaient collectivement supérieurs. Si Spalletti aime le football léché, il n'est pas non plus un intégriste du beau jeu comme Sarri ou Guardiola et sait s'adapter aux circonstances auquel il est confronté. Tant pis pour les râleurs. «» Le néode l' Inter le sait : en attendant d'insuffler un souffle deaux, il peut déjà se satisfaire d'avoir réussi à bétonner ses bases.