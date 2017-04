Inter - AC Milan : la compo all-time commune

6

Dans la famille des compos improbables, je voudrais...Avant la rencontre de Serie A entre l' Inter et le Milan, qui aura lieu ce samedi à 12h30, las'est amusée à faire une composition mixant les meilleurs joueurs de tous les temps des deux équipes. Cela donne un 4-3-3 avec Zenga dans les buts, Zanetti, Baresi, Maldini et Facchetti en défense, Rivera , Suárez, Mazzola au milieu et Shevchenko, Van Basten en Ronaldo en attaque.Le journal italien a veillé à l'équilibre entre les deux équipes puisque cinq joueurs ont porté les les couleurs(Baresi, Maldini, Rivera , Shevchenko et Van Basten) et cinq les couleurs nerazzuri (Zenga, Zanetti, Facchetti, Suárez, Mazzola). Le Brésilien Ronaldo , même s'il a plus marqué l'histoire de l' Inter , a porté les couleurs des deux clubs.Et même pas une petite place pour Ibrahim Ba