Mais où s'arrêtera le Milan ?Auteur d'un mercato aussi fourni que séduisant (Bonucci, Calhanoglu, André Silva, Musacchio, Rodriguez, Biglia...), le Milan AC ne semble pas encore rassasié. Selon diverses sources italiennes, les Rossonneri auraient fait d'Andrea Belotti leur nouvelle priorité.Courtisé aussi par le PSG, le serial buteur du Torino affole le mercato. Même si sa clause libératoire fixée à quatre-vingt millions a refroidi plusieurs clubs, le Milan AC ne se décourage pas et veut à tout prix le « nouveau pipo Inzaghi » . Les Milanais auraient proposé quarante millions d'euros plus Mbaye Niang et Gabriel Paletta au Toro en échange de la nouvelle coqueluche du Calcio. La presse portugaise révèle, quant à elle, un intérêt prononcé pour un échange avec Renato Sanches.Et l'OM avec Bouna Sarr