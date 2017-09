Iniesta à la Juve en 2018 ?

TD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un mercato terminé, et ça repart.À la Une dece lundi matin, la jolie bouille d'Andrès Iniesta et un titre qui laisse rêveur : «D'après le quotidien italien, pro-turinois on le rappelle, les dirigeants de la Vieille Dame souhaiteraient réussir un nouveau hold-up après celui d' Andrea Pirlo , débarqué à la Juve gratuitement en 2011. Ayant déjà essayé durant ce mercato d'été de débaucher le milieu espagnol dont le contrat se termine en juin 2018, la Juventus serait donc prêt à attendre un an avant d'accueillir Iniesta gratuitement.Une idée qui ne serait pas pour déplaire à l'intéressé, qui déclarait ceci en mai dernier à la radio: «» En cas d'échec, la Juve serait déjà chaude sur les dossiers Emre Can et Leon Goretza.Car à la différence de Pirlo, arrivé à 32 ans, Iniesta en aurait alors 34...