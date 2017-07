Infantino reconnaît des failles dans l'arbitrage vidéo

HL

Mettre de l'eau dans son vin.Le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui, jusque-là, se félicitait de l'application de l'arbitrage vidéo lors de la Coupe des Confédérations , a reconnu quelques failles du système VARS (Assistance Vidéo pour les Arbitres). Lors d'une conférence qu'il a tenu à Saint-Pétersbourg, l'Italo-Suisse a pointé du doigt la longueur de la prise de décision et surtout la coordination entre les assistants et l'arbitre sur le terrain.Cependant, les anti-vidéos vont être déçus car Infantino a confirmé sa volonté d'appliquer l'arbitrage vidéo dès la prochaine Coupe du Monde en Russie. Pour que le système soit plus performant, de nouveaux tests sur soixante-quatorze matchs auront lieu prochainement pour «» . Le célèbre arbitre, Pierluigi Collina, lui aussi présent en Russie, a également affirmé que «» .L'histoire sans fin.